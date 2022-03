Nella quarta stagione tutti sapevano con certezza che ci stavamo dirigendo verso un torneo – nella quinta stagione, nessuno sa dove siamo diretti. Lo sappiamo, perché l’abbiamo già fatto. Ne succederanno di tutti i colori, sarà folle. Se sei un fan del franchise, forse ritroverai qualche volto familiare o forse no; ci sarà un sacco di karate.

Nella serata di ieri, durante i, il co-creatore diha anticipato qualcosa sulla quinta stagione della popolare serieai redattori di Deadline . Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Alla fine della quarta stagione di Cobra Kai, sia Hawk (Jacob Bertrand) che Tory (Peyton List) vincono il torneo. Solo dopo, Tory scopre di aver trionfato solo perché Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha barato corrompendo l’ufficiale di gara.

“I cattivi hanno vinto nella quarta stagione, quindi ci sarà un po’ di tormento in arrivo”, ha aggiunto il co-creatore Josh Heald, il quale ha poi spiegato che nella prossima stagione “ci saranno un sacco di persone che si prenderanno a botte e che la storia andrà in un modo nuovo che nessuno può prevedere”.

Fino a che punto si spingerà l’ex serie di YouTube e quando terminerà?

“Abbiamo una conclusione in mente“, ha spiegato poi il co-creatore Hayden Schlossberg, “Quante stagioni ci vorranno per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto a realizzarla“.

Ha aggiunto: “Se diventasse stancante per noi, ci fermeremo prima; abbiamo già in programma qualche altra stagione”.

Cobra Kai era candidata per il Danny Thomas Award per l’Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy, ma il premio è stato vinto da Ted Lasso.