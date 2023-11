Il cast di Cobra Kai accoglie CS Lee tra i personaggi della stagione 6, in arrivo prossimamente su Netflix.

C.S. Lee noto per i suoi ruoli in Dexter e nel film di Avatar, interpreterà un personaggio già apparso sia in Cobra Kai che in Karate Kid.

Lee interpreterà il Maestro Kim Sun-Young, un personaggio che è apparso in precedenza nei flashback interpretato da Jun Chong in The Karate Kid e successivamente da Don Lee proprio in Cobra Kai. Si presume che il Maestro Kim sia morto e al momento non è noto se Lee apparirà solo nei flashback.

Tra i personaggi della stagione 5 c’era anche Alicia Hannah-Kim, che interpretava la nipote del Maestro Kim, Kim Da-Eun.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili