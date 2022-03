In una recente intervista con TMZ,hanno confermato la loro relazione e alla coppia nella vita è stato chiesto se questo potrebbe causare problemi ain futuro.

Nella serie i due interpretano Rori e Falco, tra i protagonisti principali dello show. Jacob Bertrand ha ammesso che in realtà si frequentano da un po’ e che sono migliori amici da ancora più tempo. I due hanno lavorato insieme quando erano adolescenti, nel film originale di Disney Channel, The Swap, nel 2016:

Ci frequentiamo da un po’. Non ho mai frequentato nessuno con cui lavoravo prima d’ora. Questa è quasi una prova del fuoco. Siamo amici da un po’. L’ho incontrata quando avevo tipo 15 anni. In realtà ero molto amico di suo fratello Spencer, quindi è stato un po’ imbarazzante dire “Ehi amico, mi piace tua sorella”. Ma sì, ci siamo divertiti sul set e poi siamo usciti insieme dopo le riprese.

Peyton List è intervenuta parlando della loro relazione, ammettendo che è stato un po’ difficile uscire con un co-protagonista. Scherzando, ha dichiarato che penserà alle eventuali conseguenze in seguito. Il portale gli ha poi chiesto, in maniera scherzosa, chi di loro avrebbe dovuto lasciare Cobra Kai se la loro relazione avesse causato problemi. List non ha voluto pensarci, ma Bertrand è abbastanza sicuro che sarebbe rimasto, perché è lì da più tempo e ha un bel taglio di capelli. Naturalmente, entrambi scherzavano e nessuno dei due sarebbe stato invitato a lasciare la serie a causa della relazione.

Tutte le stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix.

L’uscita della stagione 5 di Cobra Kai è prevista per quest’anno ma ancora non si ha una data precisa, non appena avremo ulteriori novità vi aggiorneremo sulle nostre pagine.

Fonte: Screen Rant