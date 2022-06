In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

All’inizio dell’anno ho lasciato il mio lavoro a tempo pieno in Arrow, apparentemente perché il mio contratto era scaduto. Ma in realtà era perché ero troppo depresso e non riuscivo a sopportare di lavorare con uno dei miei colleghi.

Dopo essere apparso in circa metà dei 22 episodi della settima stagione di(interprete di Roy Harper, AKA Arsenal) nell’ottava e ultima stagione dello show aveva fatto solo alcuni brevi apparizioni. All’epoca (era il 2019) l’attore aveva spiegato via Twitter che questo era dovuto al fatto che “non gli era stato chiesto di tornare come presenza regolare nell’ultima stagione“. Ma ora, nel suo nuovo libro di memorie Miss Memory Lane, ha rilevato le vere ragioni di questa scelta:

Haynes non ha però rivelato di quale attore si tratti nello specifico.

Ricordiamo che l’attore ha da tempo reso pubblicando di essere affetto da disturbo d’ansia, e nel 2015 aveva condiviso su Twitter una serie di messaggi di incoraggiamento indirizzati alle persone che devono combattere contro questo disordine; trovate maggiori dettagli in questo articolo.

