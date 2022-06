La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Warner Bros Disocvery sarà presente al San Diego Comic-Con 2022, in programma dal 21 al 24 luglio, con numerosi panel tra cui un atteso appuntamento dedicato a House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones.

Ecco i dettagli degli appuntamenti targati Warner al Comic-Con 2022:

HBO presenterà House of the Dragon negli spazi della Hall H. La serie permetterà di scoprire nuovi dettagli e anticipazioni riguardanti la storia ambientata 200 anni prima di quanto accade in Game of Thrones e ha al centro la famiglia Targaryen.

La serie è stata creata da George R.R. Martin e Ryan Condal, mentre Miguel Sapochnik è showrunner insieme a Condal. Il debutto è previsto per il 21 agosto su HBO e HBO Max.

The Sandman

The Sandman, prodotta per Netflix, sarà protagonista di una presentazione e di una proiezione speciale al Comic-Con. L’Hall H di San Diego ospiterà il cast e i produttori che risponderanno alle domande dei fan dopo la visione del primo episodio, disponibile su Netflix dal 5 agosto.

L’adattamento per il piccolo schermo dell’opera di Neil Gaiman ha come protagonista Tom Sturridge e la prima stagione è composta da dieci episodi.

Quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre le dimensioni del sogno e della realtà.

Riverdale

Riverdale sarà al centro di una speciale presentazione video e di una sessione di Q&A per l’ultima volta. La quinta partecipazione al Comic-Con di San Diego si svolgerà negli spazi dell’Hall H e regalerà anticipazioni sulla stagione finale della serie tratta dai fumetti di Archie Comics e prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television.

Harley Quinn

I partecipanti al Comic-Con potranno vedere in anteprima i primi due episodi della stagione 3 della serie Harley Quinn, in anticipo rispetto al debutto previsto in estate sugli schermi americani di HBO Max.

Lo show animato è prodotto da Delicious Non-Sequitur Production e Yes, Norman Productions in collaborazione con Warner Bros Animation.

That’s NOT All, Folks! Looney Tunes for Everyone!

Cartoon Network proporrà al Comic-Con un panel dedicato ai nuovi progetti legati ai Looney Tunes, tra cui la nuova serie Bugs Bunny Builders, Tiny Toons Looniversity e altre sorprese.

Eric Bauza, voce di Bugs Bunny e altri personaggi tra cui Titti e Daffy Duck, sarà il moderatore del panel che può contare sulla presenza dei produttori Alex Kirwan, Abe Audish, Nate Cash ed Erin Gibson.

Cartoon Network: Winner Takes All

Il panel dedicato a più show proporrà first look, sneak peek e anticipazioni mentre i fan verranno messi alla prova per verificare le loro conoscenze. Tra gli ospiti ci saranno il cast e i realizzatori di Craig of the Creek (Philip Solomon, voce di Craig, e i registi Najja Porter, Dashawn Mahone), Teen Titans Go! (il produttore esecutivo Pete Michaail e Tara Strong e Kharyy Payton, voci di Raven e Cyborg), We Baby Bears (lo showrunner Calvin Wong, e gli attori Connor Andrare, Amari McCoy e Max Mitchell, voci di Grizz, Panda e Ice Bear).

The Origin Story You’ve Been Waiting For…Gremlins: Secrets of the Mogwai

Il cast e la troupe della serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai risponderanno alle domande dei fan durante un panel a cui parteciperanno i produttori Tze Chun e Brenda Hay, l’art director Tara Rueping, Izaac Wang che dà voce a Sam, AJ LoCascio che dà voce a Gizmo, Gabrielle Neveah Green che dà voce a Elle, e molti altri ospiti a sorpresa.

Sesame Street Mecha Builders

La nuovaserie verrà presentata con un panel con protagonisti Olexa Hewryk, Frank Falcone, David Rudman, Ryan Dillon, e Leslie Carrara-Rudolph. L’appuntamento sarà moderato da Alan Muraoka di Sesame Street.

Adult Swim

Gli appuntamenti di Adult Swim comprendono un panel dedicato a Smiling Friends a cui parteciperanno i creatori Michael Cusak e Zach Hadel; alla seconda stagione di Genndy Tartakovsky’s Primal alla presenza di Genndy Tartakovsky e l’art director Scott Wills; Rick and Morty: The Vindicators di cui si svolgerà una proiezione seguita da un Q&A alla presenza dei produttori Sarah Carbiener e Nick Rutherford che presenteranno la serie digitale; alla stagione 3 di Tuca & Bertie alla presenza della creatrice e produttrice Lisa Hanawalt.

Fonte: ComicBook