Alison Brie ha rivelato di aver letto lo script dell’atteso film di Community che concluderà la storia iniziata con la serie.

L’attrice, durante un’apparizione a Watch What Happens Live, ha infatti condiviso l’interessante aggiornamento sul progetto. Alison, per la gioia dei fan, ha annunciato:

Abbiamo ricevuto uno script, che è un enorme aggiornamento. Abbiamo avuto la sceneggiatura, lo sentite qui per la prima volta.

L’interprete di Annie ha sottolineato:

Ho letto lo script ed è così divertente!

L’attrice ha però voluto frenare l’entusiasmo dei fan spiegando che non è ancora stata decisa la data prevista per l’inizio delle riprese e non rivelando spoiler riguardanti la trama. Alison ha solo dichiarato:

Spero che Annie non sia cambiata molto perché l’amavo nel modo in cui era.

Lo show creato da Dan Harmon aveva come star anche Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase, e Jim Rash.

La serie aveva debuttato nel 2009 su NBC ed è andata in onda per cinque stagioni, per poi passare su Yahoo! Screen con la sesta.

Nel 2022 era quindi stato annunciato il film, che è stato scritto da Harmon e Andrew Guest. L’inizio della produzione è stato tuttavia rallentato varie volte a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Che ne pensate? Siete felici che Alison Brie abbia finalmente letto lo script del film di Community?

Tutte le notizie su Community le potete trovare nella nostra scheda.

Fonte: Deadline