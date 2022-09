Dan Harmon, il creatore di Community, ha reagito all’annuncio della produzione del film che concluderà la storia della serie ringraziando anche i suoi fan, in particolare quelli italiani della pagina Leggendario.

Lo sceneggiatore e produttore ha infatti spiegato che ha taggato il profilo perché aveva giurato di condividere un meme di Community al giorno, ogni giorno, fino all’annuncio del film.

Harmon ha sottolineato:

In alcuni giorni era l’unico post di Community che mi appariva nel feed. Alle volte ne avevo delle dozzine, ma uno era sempre presente, ogni giorno, per 1174 giorni. Non so cosa faranno ora. Li immagino mentre vanno a una finestra e aprono delle imposte intagliate di legno per scoprire che il loro villaggio è diventata una città. Sono il simbolo di molte persone oggi, è passato troppo tempo. Il film si farà.

Nel cast della serie c’erano Donald Glover (che non tornerà nel film), Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Danny Pudi, Chevy Chase e Jim Rash.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

Che ne pensate del ringraziamento di Dan Harmon ai fan italiani di Community? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram