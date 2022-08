Dopo anni di voci di corridoio, è lo stesso creatore Dan Harmon a svelare che il film di Community si farà.

Durante l’intervista per la prossima stagione di Rick and Morty, Harmon ha confermato le parole di Alison Brie:

Confermerò ciò che ha detto Alison, ovvero ciò che è legittimo, le conversazioni e gli accordi stanno avvenendo. C’è una storia – chissà se finiremo per seguirla, ma era qualcosa che dovevamo compilare per tirare fuori il prodotto e iniziare il corteggiamento dei distributori- E ora stiamo trattando.

Harmon ha però calmato subito gli entusiasmi, sottolineando che non vuol dire che il film si farà subito, ma che ormai è una questione di quando e non di se.

Ora, lo dico con tanta cautela, perché a volte il pubblico crede che sia questione di uno o due anni. Avrei potuto dire quello che ho appena detto tre anni fa e sarebbe stato quasi altrettanto accurato, ma ti immagini se l’avessi detto tre anni fa? Sono io che truffo le persone per tre anni, le abbandono e le faccio sentire dimenticate, ed è già abbastanza difficile non dire nulla.

Quando metti insieme le possibilità percentuali è come se dovessi tenere conto della possibile esplosione del mondo o del verificarsi di un altro virus. Ma per quanto riguarda il settore, questa è sicuramente una questione di quando si farà e non più di se si farà.