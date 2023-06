I fan di Community dovranno attendere ancora: le riprese dell’atteso film che sarà prodotto per Peacock non prenderanno il via a giugno, essendo state rimandate a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Joel McHale ha spiegato a TVLine:

È stata una seccatura, perché eravamo così vicini all’inizio della produzione. Ma sono inoltre al 1000% impegnato a sostenere gli sceneggiatori. Gli autori devono essere pagati.

L’attore ha comunque assicurato che il film verrà realizzato:

Quando lo scioperò finirà, torneremo sul set e lo realizzeremo. E sono sicuro che Dan Harmon inserirà 12 battute per parlare del fatto che ci è voluto così tanto tempo. Ma ce la faremo. Ci vorrà solo un po’ di più.

Il film è stato annunciato nel mese di settembre da Peacock, a distanza di oltre sette anni della conclusione dello show originale. La sceneggiatura è firmata da Andrew Guest.

Nel cast del progetto ci saranno Danny Pudi (Abed Nadir), Alison Brie (Annie Edison), Gillian Jacobs (Britta Perry), Donald Glover (Troy Barnes), Jim Rash (Dean Pelton) e Ken Jeong (Ben Chang), mentre Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett) e Chevy Chase (Pierce Hawthorne) per ora non hanno confermato la propria presenza. Keith David (Elroy Patashnik) dovrebbe essere coinvolto.

Fonte: TVLine