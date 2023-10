Joel McHale ha risposto ai commenti compiuti da Chevy Chase sulla serie Community, che aveva abbandonato nel 2014.

Il comico, durante il podcast di Mark Maron, ha spiegato che non voleva essere circondato dai suoi colleghi ogni giorno e che non riteneva abbastanza divertente lo show.

McHale ha ricordato di aver parlato di quello che provava Chase nel suo libro, ma ha voluto sottolineare:

Ehi, il sentimento è reciproco, amico.

Joel, intervistato da People, ha dichiarato:

Ho pensato: ‘Ehi, nessuno ti stava tenendo lì’. Voglio dire che non eravamo condannati a fare quello show. Per me era ‘Va bene, potevi andartene se lo volevi realmente’. Ma sì, conoscete Chevy. Quello è Chevy che fa Chevy.

Che ne pensate della reazione di Joel McHale ai commenti di Chevy Chase su Community? Lasciate un commento!

Creata da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

