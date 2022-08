Community: Ken Jeong si propone come villain del MCU con un’immagine parodia di Kang

Gli annunci compiuti durante il San Diego Comic-Con 2022 dai Marvel Studios riguardanti le prossime fasi del MCU hanno scatenato l’immaginazione di Ken Jeong che ha realizzato una divertente immagine parodia di Avengers: The Kang Dynasty.

Il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe sarà Kang il Conquistatore, apparso per la prima volta in versione Colui che Rimane interpretato da Jonathan Majors, poi destinato a diventare Kang in un numero infinito di universi.

Jeong, commentando l’annuncio di Avengers: The Kang Dynasty, ha ora condiviso un fotomontaggio in cui appare in versione villain blu taggando il protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli:

Il mio nuovo ritratto. Simu Liu mi ha promesso che lo manderà al MCU.

My new headshot. @simuliu promised to send it to the MCU. pic.twitter.com/4mEeNDTclc — Ken Jeong (@kenjeong) July 28, 2022

The Chang Dynasty è un riferimento al personaggio di Ben Chang, protagonista di Community. L’attore si è probabilmente ispirato alla puntata della terza stagione intitolata The First Chang Dynasty.

Ken ha già debuttato nel MCU con il piccolo ruolo di una guardia della sicurezza in Avengers: Endgame e altri attori che hanno lavorato insieme ai fratelli Russo nella sitcom sono apparsi nei progetti tratti dai fumetti, come Danny Pudi in Captain America: The Winter Soldier e Donald Glover in Spider-Man: Homecoming.

Che ne pensate della divertente immagine che mostra Ken Jeong in versione villain nel MCU ispirandosi a Kang? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter