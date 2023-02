Dopo le parole di Joel McHale, anche Alison Brie e Danny Pudi hanno confermato che le riprese del film di Community si terranno quest’anno.

Alison Brie e Danny Pudi, durante la promozione del prossimo film di Prime Video Somebody I Used to Know, hanno confermato a Variety che intendono girare nel 2023. Alison Brie ha detto che si sta liberando di ogni impegno per poter girare il film, mentre Pudi ha aggiunto che tutti gli attori coinvolti sono entusiasti:

Sembra probabile che uscirà quest’anno. In questo momento, dobbiamo solo trovare il giusto tempismo in cui girare… Tutti sono super felici, siamo davvero, davvero entusiasti.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

