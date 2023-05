Le riprese del film di Community potrebbero subire qualche ritardo a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Joel McHale, intervistato da Collider, ha infatti ammesso che la situazione potrebbe avere delle conseguenze sulle tempistiche previste per la produzione.

L’interprete di Jeff Winger ha spiegato:

Non sono esattamente certo, ma immagino che non inizieranno quando inizialmente previsto.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

Fonte: Collider

