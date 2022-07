Constance Wu ha rivelato di aver tentato il suicidio dopo le critiche ricevute sui social in seguito ai suoi tweet riguardanti il rinnovo per la sesta stagione di Fresh Off the Boat.

L’attrice ha scritto un post dopo una lunga assenza online dichiarando:

Avevo paura di tornare perché ho quasi perso la mia vita a causa dei social.

La drammatica situazione è stata causata dopo che Constance aveva condiviso “dei tweet avventati” sul rinnovo della serie che hanno scatenato l’ira dei fan, tra cui alcuni messaggi di una collega di origine asiatica che le ha scritto che era diventata “una delusione per la comunità asiatica-americana”.

Wu ha spiegato:

Constance ha quindi sottolineato che non si parla abbastanza dei problemi mentali che le persone affrontano, in particolare nella comunità asiatica americana, e alcune persone avevano deciso a causa di quei tweet di non rivolgerle più la parola:

Ammetto che mi ha ferito molto, ma mi ha fatto inoltre capire quanto sia importante entrare in contatto e preoccuparsi delle persone che stanno affrontando un periodo difficile.

I tweet che sono stati al centro della situazione sono quelli del 2019 in cui l’attrice aveva condiviso la delusione per il rinnovo di Fresh Off the Boat. In un secondo momento Constance aveva spiegato che la sua reazione era stata causata dalla consapevolezza che avrebbe dovuto rinunciare a un altro progetto a cui teneva molto e di essere in realtà grata per avere l’occasione di continuare la serie.

Fonte: TVLine