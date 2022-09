HBO Max ha ufficialmente cancellato la produzione delle due serie Constantine e Madame X, progetti tratti dai fumetti della DC che dovevano essere realizzati per la piattaforma di streaming.

Warner Bros Television e la casa di produzione di proprietà di J.J. Abrams sono ancora coinvolti in entrambi i progetti che potrebbero trovare un’altra “casa” altrove.

HBO Max sembra avesse iniziato il casting per il ruolo di John Constantine prima che lo studio annunciasse lo sviluppo di un sequel del film del 2005. Gli sceneggiatori avevano inoltre già scritto quattro episodi.

Madame X, invece, aveva Angela Robinson, che aveva ottenuto l’incarico di showrunner, alla guida.

I due progetti avrebbero dovuto far parte dell’universo di Justice League Dark che, secondo i fan, avrebbe dovuto comprendere anche il film con al centro Zatanna.

Bisognerà quindi attendere per scoprire il destino delle due serie Constantine e Madame X dopo gli aggiornamenti di Warner riguardante i propri progetti. I titoli legati alla DC, negli ultimi mesi, sono stati al centro di scelte molto discusse e commentate, come la decisione di non distribuire nelle sale e in streaming il film Batgirl.

Che ne pensate? Sperate che i progetti vengano realizzati?

Fonte: Variety