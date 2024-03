Constellation è una nuova serie di Apple Tv+ uscita il 21 febbraio sulla piattaforma streaming. Nel cast troviamo Noomi Rapace nei panni della protagonista e Jonathan Banks.

Intervistati da ComicBook i due hanno svelato che cosa farebbero se non fossero attori. Inizia Rapace:

Prende la parola Banks:

La mia reazione istintiva… non è positiva, perché so da dove vengo, e c’erano problemi là. Sono cresciuto in un luogo dove potevano esserci problemi seri.

Continua:

Non sono mai riuscito a stare fermo. La mia stima – facendo queste interviste su questa sedia nel corso del tempo – per le persone che devono rimanere sedute tutto il giorno… mia figlia è una di loro! Penso: “Non so come fai. Io devo muovermi.” Quando ero ragazzo, guardando fuori dalla finestra, potevo dirti degli scoiattoli e cosa c’era là fuori e che tipo di uccello stava volando, ma non riuscivo a prestare attenzione. Vorrei pensarla come Noomi, che ci sia qualcosa di buono. In quel caso, cosa avrei fatto? Mi sarebbe piaciuto lavorare con i bambini, con gli animali. Qualcosa in cui si possa aiutare le persone.