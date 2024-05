Apple TV+ ha annunciato che la serie Constellation è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il thriller psicologico aveva debuttato il 21 febbraio sulla piattaforma di streaming e aveva come protagonista l’attrice Noomi Rapace.

La storia creata e scritta da Peter Harness (Wallander) si è quindi conclusa dopo 8 episodi.

Al centro della trama c’era Jo Ericsson, un’astronauta dell’Agenzia spaziale europea che torna sulla Terra dopo una disastrosa missione e scopre che ogni pezzo della sua vita sembra ora diverso.

Nel cast c’erano anche Jonathan Banks (Better Call Saul) nel ruolo di Henry, un fisico membro del team di Jo che sta compiendo delle ricerche sulla stazione spaziale; James D’Arcy (Agent Carter) nella parte di Magnus, marito di Jo; e Rosie e Davina Coleman (The Larkins) nei panni di Alice, la figlia di Jo e Magnus.

Tra gli interpreti anche William Catlett (Black Lightning), Julian Looman (The Mallorca Files) e Barbara Sukowa (The Swarm).

Constellation si era conclusa con un’immagine che anticipava il possibile punto di partenza per un secondo capitolo della storia.

Harness aveva dichiarato che c’era ancora una lunga strada da percorrere con i personaggi e una storia più ampia sullo spazio, sul contesto in cui avvenivano gli eventi e su quanto accaduto a Jo e Paul.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la serie Constellation sia stata cancellata?

