Copenhagen Cowboy: Netflix annuncia la nuova serie di Nicolas Winding Refn!

Netflix ha annunciato la collaborazione con il regista Nicolas Winding Refn (Drive) per la serie Copenhagen Cowboy, che segna la prima produzione dell’acclamato regista nella nativa Danimarca da ben 15 anni.

Descritta dalla piattaforma come “una serie noir ricca di emozioni e di neon”, Copenhagen Cowboy, composta da sei episodi, ruota attorno a una giovane eroina di nome Miu (Angela Bundalovic) che viaggia attraverso il mondo criminale sotterraneo di Copenaghen. La produzione dello show è già terminata e il suo lancio su Netflix è previsto nel corso di quest’anno. Il cast comprende Angela Bundalovic, Lola Corfixen Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger.

Il regista ha spiegato cosa lo ha spinto a raccontare questa storia, lasciando inoltre aperta la possibilità a future collaborazioni con la piattaforma. Ecco le sue parole:

Con Copenhagen Cowboy, ritorno al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter ego in costante evoluzione, ora sotto forma della mia giovane eroina Miu. Collaborare con Netflix e dare vita a questa serie è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li considero solo come miei partner per molte avventure future, ma anche come miei amici. È nato un nuovo termine: Netflix Winding Refn.

Jenny Stjernströmer Björk, direttore delle Nordic Original Series di Netflix ha inoltre dichiarato:

Siamo assolutamente entusiasti di poter finalmente annunciare che abbiamo stretto una collaborazione con Nicolas Winding Refn, uno dei registi danesi più acclamati, e che lo stiamo riportando in Danimarca per produrre uno show locale danese dopo più di 15 anni all’estero.

Si tratta durante dunque del secondo progetto consecutivo per il piccolo schermo di Refn, che nel 2019 aveva realizzato la serie crime Too Old To Die Young, disponibile su Prime Video. Il suo ultimo film è invece The Neon Demon, horror ambientato nel mondo dell’alta moda, uscito nel 2016.

