Courier Japan ha pubblicato una lista delle persone giapponesi più influenti del 2023, e spiccano tanti mangaka e registi di anime.

Nella lista spicca ovviamente Hajime Isayama, l’autore de L’Attacco dei Giganti, dopo la conclusione dell’anime dello scorso novembre. Compaiono anche Takehiho Inoue ( The First Slam Dunk) e Eiichiro Oda, per il live action di One Piece e la fine della saga di Wano.

Nella lista grandi nomi come Yoichi Takahashi, creatore di Captain Tsubasa che ha recentemente annunciato il suo ritiro. L’autore di Lupin Takashi Marita e Hayao Miyazaki per Il Ragazzo e l’Airone. Meiji Matsumoto, il creatore di Space Battleship Yamato che è deceduto nel corso del 2023, e il regista Makoto Shinkai. Infine nella lista c’è anche anche il creatore di City Hunter, Tsukasa Hojo.

Cosa ne pensate degli autori presenti nella lista dei mangaka più influenti del 2023? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book