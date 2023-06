Cowboy Bebop compie 25 anni e l’importante traguardo verrà celebrato al San Diego Comic-Con 2023.

Crunchyroll ha annunciato che è stata commissionata la “creazione di alcune opere artistiche ideate per catturare l’essenza degli iconici personaggi della serie, delle ambientazioni e delle tematiche al centro della storia, attraverso lo stile unico e l’interpretazione personale degli artisti, tra cui JJ Harrison, Utomaru, La Boca, Tom Whalen, Murugiah, Sachin Teng, e molti altri”.

I creatori, che sono loro stessi dei fan dell’anime, hanno così potuto esprimere il proprio apprezzamento per la serie e “contribuire alle interpretazioni artistiche di questo amato anime”.

La galleria verrà presentata in collaborazione con Crunchyroll e Mondo. Le opere sono esposte dal 18 al 23 luglio.

Che ne pensate del modo in cui verranno celebrati i 25 anni di Cowboy Bebop al San Diego Comic-Con 2023?

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

Fonte: ComicBook