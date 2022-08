Cowboy Bebop: ecco i nuovi POP da collezione

Funko ha annunciato dei nuovi POP dedicati a Cowboy Bebop, la serie animata su cui Netflix ha basato anche un già cancellato adattamento live action.

I quattro POP principali sono ovviamente spike, Ed con Ein, Julia e Jet Black. Potete vederli qui sotto:

Poi il portachiavi di ED, Spike con il Ramen (esclusiva di Target) e Faye.

Infine un pack da quattro che sarà venduto in esclusiva da Walmart

Come spesso accade coi prodotti Funko in esclusiva, vi invitiamo a informarvi presso i vostri fornitori per conoscere la disponibilità nel nostro paese.

La serie animata di Cowboy Bebop è disponibile su Netflix. La serie live action con protagonista John Cho è disponibile sempre su Netflix ma è già stata cancellata dopo una sola stagione.

