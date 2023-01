Cowboy Bebop: Shinichiro Watanabe spiega perché ha visto solo una scena della serie live-action

Cowboy Bebop è diventata nel 2021 una discussa serie live-action, non andata oltre la prima stagione, e ora Shinichiro Watanabe, creatore dell’anime originale, ha spiegato perché non ha visto le puntate del progetto targato Netflix.

In un’intervista rilasciata a Forbes per parlare della sua carriera, l’artista ha commentato quanto accaduto dietro le quinte.

Watanabe ha infatti dichiarato:

Per il nuovo adattamento live-action di Netflix mi hanno mandato un video per condividere le mie opinioni e da controllare. Ho iniziato con una scena ambientata in un casinò, che mi ha reso davvero difficile continuare.

Shinichiro ha aggiunto:

Mi sono fermato lì e quindi ho visto solo quella scena di apertura. Chiaramente non era Cowboy Bebop e mi sono reso conto in quel momento che, se non fossi stato coinvolto, non sarebbe stato Cowboy Bebop.