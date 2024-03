Alan Tudyk, che doppierà uno dei protagonisti di Creature Commandos, ha parlato della serie animata del nuovo DC Universe.

Tudyk nella serie tv dà la voce al Dottor Phosphorus e l’attore durante la Megacon ha affermato che le sceneggiature sono le migliori che abbia mai letto durante la sua carriera:

È così bello. È ciò che James fa molto bene. Riunisce le persone, come i Guardiani della Galassia. Dove dici ‘Come fanno un procione e… che diavolo è quello? Chi sono tutte queste persone?’ E poi sono semplicemente il gruppo migliore. Quindi sì, non vedo l’ora che lo vediate. Guardo un foglio della sceneggiatura, ed è come se ci fosse Frankenstein. E una ragazza con lei… tipo… ha una testa di pesce, ha l’acqua in testa’ e io sono tipo, ‘Dove vanno? E c’è anche Weasel… come agiscono tra di loro? Forse è cattivo?’ E poi assomiglio molto a Ghost Rider, ma non lo sono, sono il Doctor Phosphorous, è DC, una cosa completamente diversa, ed è la cosa migliore che abbia mai letto.

Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, mentre Sean Gunn sarà sia Weasel che G.I. Robot. Frank Grillo sarà Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao sarà Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein. Non viene citata Viola Davis per il ruolo di Amanda Waller, e questo probabilmente perché a coordinare direttamente i Creature Commandos sarà un suo sottoposto, John Economos (Steve Agee).

Vi ricordiamo che, come dichiarato da James Gunn all’annuncio del Capitolo 1 del DC Universe, gli attori che daranno voce alle serie animate presteranno anche il loro volto in eventuali controparti live action, e vice versa. La serie, composta da sette episodi, è già stata scritta personalmente da James Gunn ed è attivamente in lavorazione, anche se non ha ancora una data di uscita e ieri sera non è stata citata durante la grande presentazione di MAX.

I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presenta il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book