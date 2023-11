David Harbour ha parlato di Creature Commandos, serie animata in arrivo su Max e che darà il via al nuovo universo.

James Gunn ha già confermato che i doppiatori dei personaggi nelle serie animate li interpreteranno anche in live action e David Harbour ha già un’idea di come realizzare il suo Frankenstein:

Voglio dire, non so come lo facciano al giorno d’oggi. Sembra che Mark Ruffalo si metta semplicemente dei puntini sulla faccia per Hulk. Ma non so come lo faranno. Ho già indossato protesi nei film, sono decisamente d’accordo. Adoro raccontare storie fantastiche che le persone amano. Sono semplicemente felice di tornare al lavoro.

Oh si. No, qui è molto diverso. Voglio dire, è la mente di James Gunn, quindi è stravagante e strana, ma anche piena di molta profondità e complessità. La cosa più interessante per me del mostro di Frankenstein in generale è che è stato creato per essere questo tipo di persona erudita, intellettuale, romantica, brillante, e finisce per essere un mostro. Voglio dire, quella complessità può creare una commedia piuttosto matura e anche piena di pathos: un ragazzo che si considera una cosa, viene visto dagli altri come qualcosa di molto diverso.

Questo è il modo più ampio e misterioso in cui posso dirlo, perché tutto quello che so è che le sceneggiature sono davvero buone. Ciò che abbiamo registrato è davvero fantastico. Ho visto i disegni, James è un genio. Penso che sta andando bene. Quello che abbiamo fatto è davvero divertente ed emozionante, e apre una porta completamente nuova all’universo DC su come questi personaggi occuperanno il mondo. Mi piace il concetto di azione dal vivo e cartone animato avanti e indietro.