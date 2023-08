David Harbour è stato coinvolto come voce di Erik Frankenstein nella serie Creature Commandos e l’attore ha confermato che dovrebbe riprendere la parte anche in versione live-action.

L’interprete di Stranger Things, intervistato dal podcast Happy Sad Confused, ha dichiarato:

Si tratta di un approccio davvero interessante a Frankensteim, perché una delle cose grandiose del personaggio è che è stato cresciuto per essere questo modello di erudizione, e ha comunque questa strana rabbia disumana e confusione dentro di lui. Quindi è stato un personaggio grandioso da interpretare. Ed è davvero divertente.

Harbour ha aggiunto:

James Gunn è una persona incredibile. Ho sempre voluto lavorare con lui e, immagino, per quanto riguarda la costruzione di questo universo ci sono molte opportunità per mostrare tante diverse versioni di questi personaggi. Potrebbe esserci un progetto live-action, un film animato, qualsiasi cosa.

David ha sottolineato:

Nella versione live-action Frankenstein magari ha meno barba. Pensi a quello che ha fatto con i Guardiani, a quello che fa con i personaggi, con le sequenze d’azione. Far parte di quella realtà è semplicemente eccitante, con qualcuno che inizia questa cosa e con un cervello così creativo. Sì, è grandioso. E le registrazioni dei dialoghi, ne abbiamo fatte alcune ed è stato incredibilmente divertente. Stavamo morendo dal ridere nella stanza. Di solito sono piuttosto serio. Non faccio confusione, e stavamo morendo dal ridere da quanto è oltraggiosa. Non vedo l’ora che la vediate.

Che ne pensate? Vorreste vedere David Harbour interpretare Eric Frankenstein anche in versione live-action dopo la serie Creature Commandos?

In Creature Commandos Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, mentre Sean Gunn sarà sia Weasel che G.I. Robot. Frank Grillo sarà Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao sarà Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein. Non viene citata Viola Davis per il ruolo di Amanda Waller, e questo probabilmente perché a coordinare direttamente i Creature Commandos sarà un suo sottoposto, John Economos (Steve Agee).

I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presenta il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

Fonte: Happy Sad Confused