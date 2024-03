La serie animata di Creature Commandos è attualmente in lavorazione. Tra le creature che compariranno ci sarà anche Weasel, interpretato da Sean Gunn, comparso anche in The Sucide Squad (2021) e subito… ucciso.

Durante il MegaCon a Orlando, Gunn ha fornito qualche anticipazione in merito al suo personaggio:

Gli spettatori scopriranno molto di più su Weasel in Creature Commandos, che arriverà in autunno. Sono davvero molto emozionato che il pubblico possa vederlo perché è fantastico. Sul serio, è stato davvero figo.

Oltre a Sean Gunn troveremo Frank Grillo che darà voce Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma interpreterà la Sposa, Zoe Chao ha il ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk avrà la parte di Dr. Phosphorus e infine David Harbour sarà Eric Frankenstein.

