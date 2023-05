Sean Gunn sarà tra i protagonisti di Creature Commandos, la prima serie tv animata del nuovo universo DC.

In una recente intervista, l’attore ha parlato di come doppierà ben due personaggi, a partire da Weasel, già visto in The Suicide Squad:

Sì, adoro quella serie tv. Gli script sono così buoni. Abbiamo già fatto un po’ di registrazioni, ed è stato divertente… Posso anticiparvi che imparerete qualcosa di più su Weasel, il che sarà interessante.

Ha poi svelato perchè gli piace il personaggio di GI Robot:

E adoro GI Robot così tanto. È guidato da una cosa, un solo pensiero: il suo odio per i nazisti e il suo desiderio di uccidere quanti più nazisti possibile. Quindi per me, che odio il fascismo in tutte le sue forme, posso relazionarmi con qualcuno che vuole uscire e far fuori alcuni nazisti.

Nel cast vocale: Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, Frank Grillo sarà Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao sarà Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein.

I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presenta il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

Nella versione di Gunn però, l’approccio sarà diverso: ci sarà Weasel, uno dei personaggi di “The Suicide Squad”, insieme al padre di Rick Flag, Rick Flag Sr.

