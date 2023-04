Maitland Ward ha criticato il modo in cui le ragazze che facevano parte del cast della serie Crescere, che fatica! venivano trattate sul set.

La serie era stata creata da Michael Jacobs e raccontava la storia di Corey Matthews (Ben Savage), seguendo il personaggio fino all’università.

L’attrice, ora quarantaseienne, aveva la parte di Rachel McGuire nelle ultime due stagioni della serie targata ABC e, intervistata da Fox News Digital, ha commentato la sua esperienza sottolineando le contraddizioni esistenti:

Dovevi essere viriginale, ma al tempo stesso anche sensuale. I problemi venivano principalmente dalla Disney, e non era molto legato ai membri del cast. Si trattava principalmente dell’intera macchina della Disney dell’epoca, specialmente alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000 quando le ragazze erano trattate come carne.

Maitland ha aggiunto:

Anche se c’erano stati dei problemi con la Disney, la produzione, il mio personaggio e le relazioni, me lo ricordo come un periodo innocente, con un cast che era davvero come una famiglia. E lo intendo in tutti i modi possibili perché è come una famiglia. Lotti con la famiglia, hai dei problemi, ma sei comunque in contatto. E penso che un produttore dello show mi disse che, a prescindere da ogni cosa, dopo tutto questo tempo, saremo sempre legati grazie a questa esperienza. Non lo si può cambiare. E penso che sia qualcosa di speciale e buono.

Ward, diventata successivamente un’attrice porno, nella sua autobiografia Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood, aveva in precedenza già criticato quanto accaduto sul set dello show Disney, sostenendo che dei produttori, prevalentemente uomini, le avevano chiesto di provare la biancheria indossata per le riprese di Crescere, che fatica! nel loro ufficio per controllare i cambiamenti del look del suo personaggio. L’attrice sostiene di non essere mai stata molestata, ma di essersi sentita profondamente a disagio:

Era strano ed ero in difficoltà, e non ero certa del motivo per cui c’era il bisogno di farlo. Ho pensato che fosse il mio lavoro comportarmi bene ed essere professionale, o qualsiasi cosa pensassi all’epoca.

L’attrice aveva aggiunto:

Anche Michael aveva commentato che era così in imbarazzo perché ero come una figlia per lui e gli sembrava strano. Non ho mai capito perché non abbiamo semplicemente scattato delle foto di tutti i capi del guardaroba e scelto in quel modo. Perché dovevo fare uno show? Avevo poca sicurezza con il mio corpo. Ero giovane, impressionabile e pensavo si dovesse fare così. Ora non accadrebbe perché qualcuno verrebbe richiamato. E, lasciatemelo dire, lavoro nel porno e non ho mai dovuto entrare in un ufficio di un produttore o di qualcuno e provare della biancheria per un servizio fotografico.

Che ne pensate delle dichiarazioni su Crescere, che fatica! di Maitland Ward?

Fonte: Fox News