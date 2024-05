Il 6 giugno arriverà sugli schermi di CBS la stagione 2 di Criminal Minds: Evolution e la showrunner Erica Messer ha risposto alle ipotesi che Shemar Moore riprenda la parte di Derek Morgan.

I fan dell’attore, putroppo, saranno delusi perché l’attore era alle prese con i suoi impegni sul set di S.W.A.T..

Messer ha sottolineato:

Non abbiamo avuto alcuna opportunità in questa stagione. Stava, penso, completando il suo impegno sul set di S.W.A.T. e ora hanno un rinnovo.

Il personaggio di Moore aveva debuttato nel mondo di Criminal Minds nel pilot, andato in onda nel 2005, ed è rimasto nel cast fino all’undicesima stagione.

Da quando Shemar è diventato protagonista di S.W.A.T. è apparso solo in due puntate di Criminal Minds e la showrunner di Evolution non ha escluso che in futuro ci sarà la possibilità di coinvolgerlo in nuovi casi.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Shemar Moore non sarà presente nella stagione 2 di Criminal Minds: Evolution?

