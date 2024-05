Zach Gilford ha parlato del suo ritorno nella stagione 2 di Criminal Minds: Evolution, in arrivo il 6 giugno sugli schermi americani di Paramount+, con la parte di Elias Voit.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli episodi precedenti l’FBI ha arrestato Elias per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Bailey ed è stato rivelato che solo Voit e il direttore erano a conoscenza di qualcosa di conosciuto con il nome Gold Star.

Gilford ha svelato che è stato coinvolto nella seconda stagione, anche in veste di regista, perché la showrunner Erica Messer e il team della produzione lo avevano realmente apprezzato:

A metà della stagione precedente la showrunner mi ha detto: ‘Non so cosa faremo la prossima stagione, ma ci piaci realmente. Quindi non ti uccideremo’. E ho detto: ‘Sì!’. E poi, quando me lo hanno davvero chiesto ho risposto: ‘Ovviamente, farò qualsiasi cosa’. Non mi ha consultato per quanto riguarda la trama, ma ero realmente entusiasta. Ero davvero felice per il risultato ottenuto e hanno piantato questo seme legato a Gold Star alla fine della scorsa stagione.