Criminal Minds: Evolution ottiene il rinnovo da parte di Paramount+

Criminal Minds: Evolution ha ottenuto il rinnovo da parte di Paramount+.

Il revival di Criminal Minds riprendeva la storia da dove si era interrotta nel 2020 dopo ben 15 stagioni.

La serie, secondo la piattaforma di streaming, è diventata una dei cinque prodotti originali con i migliori risultati di sempre e ha fatto aumentare le visualizzazioni del franchise di quasi sei volte mese dopo mese.

Tanya Giles, a capo della programmazione di Paramount Streaming, ha dichiarato:

Siamo elettrizzati nel proporre ancora più storie contorte ai nostri leali fan di Criminal Minds: Evolution grazie all’ordine di un’altra stagione. La serie è sempre stata una di quelle con i dati migliori su Paramount+ e i fan hanno rapidamente accolto questa nuova stagione con i suoi elementi maggiormente serializzati. Ci sono ancora molte svolte oscure in arrivo per BAU in questa stagione e non vediamo l’ora che i fan possano vedere cosa c’è in serbo per loro.