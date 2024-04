Shemar Moore ha recitato nella serie Criminal Minds per oltre un decennio, ma il personaggio di Derek Morgan, nonostante nella storia sia ancora vivo, non è più riapparso sugli schermi televisivi, nemmeno in occasione dello spinoff Evolution.

L’attore, tuttavia, ha svelato che non è stata una sua decisione in un’intervista rilasciata a First For Women. Shemar ha sottolineato:

Se il team di Criminal Minds mi chiedesse di tornare, lo farei. Perché non dimentichi mai da dove vieni. Sembra un cliché e forse stucchevole, ma è anche vero.

Moore è uno degli attori dello show originale che, almeno fino a questo momento, non è ancora riapparso. All’appello mancano anche Matt Simmons, interpretato da Daniel Henney che è stato impegnato sul set della serie La Ruota del Tempo, e Spencer Reid, che è stato interpretato nella serie originale da Matthew Gray Gubler.

Un ritorno di Derek, tuttavia, potrebbe aiutare a far evolvere la storia di Penelope Garcia, oltre a portare in scena qualche caso che potrebbe richiedere l’intervento di un esperto profiler.

Che ne pensate? Sperate che Shemar Moore appaia in uno dei prossimi episodi di Criminal Minds: Evolution?

Potete rimanere aggiornati sulla serie Criminal Minds grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: First For Women