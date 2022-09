Nel 2016, la NBC aveva annunciato di essere al lavoro su una serie sequel del film Cruel Intentions, che sarebbe stata ambientata quindici anni dopo quanto accaduto nel lungometraggio, mostrando Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar) impegnata nella lotta per conquistare il controllo sulla Valmont International. Pochi mesi dopo, la NBC decise di abbandonare il progetto e ora, a distanza di anni, l’attrice protagonista ha dichiarato di essere grata di questa decisione. “È stato un periodo pazzesco“, le sue parole al The New York Times. “Non ho niente contro la NBC, ma Cruel Intentions è un prodotto direttamente per lo streaming. Il primo giorno ho pensato: ‘Non funziona’. Non è uno show per un network. E se è uno show per un network, non è il mio Cruel Intentions. Quindi, sono stato davvero contenta“.

Vi ricordiamo che, nel frattempo, lo scorso ottobre è stato annunciato lo sviluppo di una serie reboot del film prodotta da IMDb TV. Maggiori dettagli in questo articolo.

