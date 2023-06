Cruel Summer è tornata in pompa magna su Freeform, con la premiere della seconda stagione che ha segnato il miglior risultato televisivo della rete in due anni, ossia dal finale della prima stagione a giugno 2021. Dopo sette giorni di visione in differita, la première della seconda stagione ha totalizzato 2,6 milioni di spettatori sulle piattaforme lineari e digitali. Si tratta di un aumento di oltre il 1.000% rispetto al pubblico registrato il giorno della messa in onda, che era di 223.000 spettatori.

Dopo due episodi, Cruel Summer sta registrando una media di 2,3 milioni di telespettatori totali, risultando attualmente come la seconda stagione più seguita di sempre per Freeform e la serie numero 1 del momento.

La serie continua a riscuotere successo anche grazie alla sua disponibilità il giorno successivo su Hulu, che l’ha portata a un pubblico più ampio. Nella sua settimana di debutto, i primi due episodi della seconda stagione di Cruel Summer sono stati gli episodi televisivi scriptati più visti su Hulu tramite SVOD on-demand.

I protagonisti sono Sadie Stanley (The Goldbergs), l’esordiente Eloise Payet, Griffin Gluck (Locke & Key), KaDee Strickland (Private Practice), Lisa Yamada (All American), Sean Blakemore (Greenleaf) e Paul Adelstein (True Story).

La storia è ambientata in un’idilliaca cittadina sulla costa e segue l’ascesa e la fine di un’intensa amicizia tra adolescenti. Il racconto segue tra diverse linee temporali. Al centro della trama ci sono Megan (Stanley), Isabella (Payet) e Luke (Gluck), miglior amico di Megan. Gli episodi seguono il triangolo sentimentale e il mistero che cambierà le loro vite per sempre.

Strickland avrà il ruolo di Debbie, Yamada di Parker e Blakemore è lo sceriffo Mayer.

Cruel Summer proviene dallo studio eOne ed è stata creata da Bert V. Royal. Elle Triedman è la showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano Triedman, Bill Purple, Tia Napolitano e Jessica Biel e Michelle Purple della Iron Ocean Productions.

Attualmente la prima stagione completa di Cruel Summer è disponibile su Prime Video. Bisognerà attendere ancora un po’ prima che i nuovi episodi sbarchino nel nostro paese.