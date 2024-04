Crunchyroll ha aggiornato la line up di anime in arrivo la prossima primavera, con ogni settimana più di 40 nuovi episodi di anime nuovi o in proseguimento sulla piattaforma.

Dopo la prima lista di titoli, ad affiancare il debutto di Kaiju no.8 ci sarà anche la nuova stagione di My Hero Academia, più tanti altri anime che tornano o debuttano nei prossimi mesi.

RoOT/Route of OddTaxi

IN ARRIVO

La serie televisiva RoOT è una storia originale basata sulle vicissitudini della coppia di giovani investigatori del manga RoOT/Route of OddTaxi, pubblicato sul sito web Darupanada Big Comic Superior. La serie dipana il mistero “umano” che circonda Sato, una sfortunata e ottimista recluta che lavora per Reina.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Part 2 (Toei Animation)

IN ARRIVO

L’ora finale si avvicina! Mancano solo cinque ore prima che la freccia deicida perfori il cuore di Atena. Solo il Grande Sacerdote, che si trova in cima al Grande Tempio, può salvarla. Ma per raggiungere le sue stanze, Seiya e gli altri quattro Cavalieri di Bronzo dovranno superare le dodici case protette dai Cavalieri d’Oro. Mancano ancora cinque case da superare, prima di raggiungere la dimora del Grande Sacerdote. Riusciranno Seiya e la sua squadra a sconfiggere i portentosi nemici che si ergono sulla loro strada e raggiungere in tempo la dimora del Gran Sacerdote, dove li attende una scioccante scoperta?

Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included (Okuruto Noboru)

IN ARRIVO

Dopo una giornata pesante, il liceale Shintaro Tokumitsu vuole solo rilassarsi nel suo monolocale, ma i suoi piani saltano quando scopre che c’è un angelo nel suo balcone. La divina ragazza, Towa, gli confida di trovarsi lì per studiare gli umani e lui, malgrado la sua riluttanza, accetta di prendersi cura di lei. Preparati alle situazioni romantiche di convivenza più assurde e divine di tutti i tempi!

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 (8bit)

IN ARRIVO

Limur diventa ufficialmente un Re demone dopo aver sconfitto Kleiman. Dopo il Walpurgis, la festa dei Re demoni, il dominio di Limur si espande e ora comprende l’intera Grande Foresta di Jura. Prevedendo un fiume di rappresentanti delle varie razze che si sarebbero palesati per porgere i propri omaggi, Limur decide di dar vita a un festival per celebrare la fondazione di Tempest, vedendola come opportunità per acquisire altri cittadini e presentare il Re demone Limur al mondo. Nel frattempo nel Sacro Impero di Lubelius, la base operativa del culto di Liminous che odia i mostri, il capitano Hinata dei Cavalieri Sacri riceve un messaggio da Limur. Ma tale lettera è in effetti una falsa dichiarazione di guerra spedita da qualcuno di cui non si conosce l’identità. Dopo aver saputo che Hinata si dirige verso Tempest, Limur prende una decisione… inizia così una nuova sfida per Limur, mentre cerca di distinguere chi sia un amico e chi un avversario e cerca di rendere possibile una nazione ideale in cui umani e mostri possano prosperare insieme.

Doppiaggio : Inglese, spagnolo latino-americano, francese, tedesco, spagnolo castigliano, italiano e portoghese.

A Salad Bowl of Eccentrics (SynergySP, Studio Comet)

4 APRILE

Una principessa di un altro mondo viene trasportata nel Giappone moderno e incontra un gruppo di curiosi personaggi!

Dragon Raja -The Blazing Dawn- (HANABARA Animation)

6 APRILE

Lu Mingfei è il tipico liceale pronto a diplomarsi. Quantomeno finché non riceve una lettera di ammissione al Cassell College, un istituto a cui non ha neppure mandato una richiesta. Dopo il suo arrivo, Lu scopre che la missione della scuola è semplice: proteggere l’umanità dai draghi. Invischiato in una guerra che dura da ere, Lu scopre presto la tetra verità che si cela dietro la guerra che infuria tra gli umani e la razza dei draghi.

My Hero Academia: Memories (BONES)

6 APRILE

Un dettagliato riassunto, in quattro puntate, delle passate sei stagioni di My Hero Academia.

Tonari no Yokai-san (LIDENFILMS)

6 APRILE

Benvenuti a Engamori, la paciosa città in cui gli esseri sovrannaturali sono i tuoi amichevoli vicini di casa. Da generazioni, gli eterei Yokai e gli umani hanno continuato a proteggere il loro tranquillo stile di vita. Goditi la brezza montana e scopri i misteriosi legami che troverai in quel luogo.

Sound! Euphonium Stagione 3 (Kyoto Animation)

7 APRILE

Eupho raggiunge finalmente l’arco narrativo del terzo anno! L’attesa stagione 3 di Sound! Euphonium inizierà in primavera. La banda del liceo Kitauji ha più di novanta musicisti. Oumae Kumiko ora è la presidentessa e fa il suo meglio per la riuscita delle ultime attività del club della sua scuola, tentando di vincere il suo a lungo agognato oro ai nazionali.

Unnamed Memory (ENGI)

9APRILE

Nel tentativo di rompere una maledizione che affligge la sua casata, il principe Oscar inizia un viaggio che lo conduce da una potente e stupenda strega, Tinasha, e le chiede un accordo: un matrimonio. Anche se la proposta non la entusiasma, lei accetta di restare nel castello per un anno, mentre cerca di capire l’incantesimo che ha colpito il principe. Ma dietro la sua bellezza si nasconde una vita di oscuri segreti.

Doppiaggio: Tedesco

10 APRILE

Ragazze graziose con poteri catastrofici? Sembra un macello! Questi Spiriti generano terremoti spaziali. La soluzione? Sconfiggerle… o sedurle. Shido Itsuka ha il fascino singolare necessario per far innamorare di lui gli Spiriti. Ma anche se Shido vuole solo salvare l’umanità, le industrie DEM vogliono solo sfruttare i poteri degli Spiriti. Riuscirà l’amore a vincere contro tutto? O la missione di Shido avrà un epilogo disastroso?

Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano e portoghese brasiliano

THE NEW GATE (Yokohama Animation Lab, CLOUD HEARTS)

13 APRILE

THE NEW GATE è un videogioco online con una base di giocatori in continua espansione. Un giorno, l’ambiente di gioco cambia all’improvviso, intrappolando le persone del mondo reale e facendole soffrire. Il miglior giocatore del mondo, un ragazzo che si chiama Shin, emerge tra tutti per porre fine a tutta questa follia. Ma il nemico più potente del mondo di gioco, Origin, non fa altro che intralciarlo. Dopo uno scontro tra la vita e la morte, la spada di Shin trafigge Origin. Una voce echeggia in tutto il mondo, annunciando che Shin ha vinto il gioco e tutti i giocatori rapiti sono ora liberi. Mentre tutti riescono finalmente a uscire dal gioco, anche Shin si prepara ad andarsene da quel mondo di gioco con cui è ormai molto familiare, ma si apre di fronte a lui un nuovo portale… e a stagliarsi di fronte a lui c’è il mondo THE NEW GATE, ma 500 anni dopo che lo ha sconfitto!

Il romanzo fantasy di Shinogi Kazanami diventa finalmente un anime, l’adattamento che i fan attendevano da molto! Quando il mondo di un gioco diventa la nuova realtà, il suo giocatore più abile si accinge a creare una nuova leggenda…

My Hero Academia Season 7 (BONES)

4 MAGGIO

My Hero Academia è una serie anime giapponese basata sul famoso fumetto di Kohei Horikoshi. È ambientato in un mondo in cui circa l’ottanta percento della popolazione possiede dei super poteri chiamati Quirk. Gli eroi proteggono le persone e la società da incidenti, disastri e villain, criminali che usano i Quirk per fini malvagi. Assisti alla storia di Izuku Midoriya e degli alunni del liceo U.A., della loro crescita, i loro combattimenti e le amicizie che fioriscono mentre cercano di diventare eroi.

Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano.

YATAGARASU The Raven Does Not Choose Its Master (Pierrot)

PRESTO DISPONIBILE

Benvenuti a Yamauchi, un mondo abitato dagli Yatagarasu, una razza di corvi a tre zampe che possono trasformarsi in umani. Quel Paese è diviso in quattro regioni: Nord, Sud, Est e Ovest, ognuna governata da una famiglia nobile. Yukiya, il figlio di un capo del Nord, resta stupito dopo aver ricevuto una chiamata che lo convoca al cospetto del Principe Imperiale. Ti aspettano assassini, misteri e l’invasione di un nemico sconosciuto, in questa epica storia fantasy.

