Crunchyroll ha pubblicato il palinsesto autunnale del 2022 al gran completo, con l’atteso debutto di Chainsaw Man e Blue Lock.

Preparatevi per il più elettrizzante palinsesto di anime mai visto, perché l’autunno 2022 di Crunchyroll sta per illuminare i vostri schermi!

È sovraccaricato dall’energia degli adattamenti animati più attesi al momento, da Chainsaw Man a BLUELOCK! Anche i più famosi anime faranno scintille, col ritorno di SPY x FAMILY, My Hero Academia Season 6 e Mob Psycho 100 III!

Le serie in prosecuzione illumineranno la via, come sempre, guidati da One Piece, BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS e Lucifer and the Biscuit Hammer!Preparati ad avvertire il fragore della stagione anime della vita, su Crunchyroll questo autunno!