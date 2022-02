La produzione dihacheriprenderà il ruolo dinella stagione 2 di CBS.L’attrice non era tornata nella serie revival e nel primo episodioavevano svelato che la loro amica e collega era a Dublino, dove ha un nipote.

Due settimane fa, dopo la scelta di Jorja Fox di non tornare nella seconda stagione, erano iniziate le indiscrezioni riguardanti un possibile ritorno in scena di Marg.

La produzione dovrà infatti riempire il vuoto lasciato nello show dall’assenza di Sara e Grissom, considerando che William Petersen aveva un contratto che prevedeva il suo coinvolgimento per una sola stagione, e anche di Hugo Ramirez, il medico legale interpretato da Mel Rodriguez.

Jason Tracey, showrunner di CSI: Vegas, aveva annunciato che se avesse avuto il via libera alla produzione di una seconda stagione avrebbe cercato di coinvolgere altri volti conosciuti legati allo show originale:

Sarei come un bambino in un negozio di caramelle dove viene portato a fare shopping, spero di poter coinvolgere dei volti conosciuti.

Marg Helgenberger dovrebbe inoltre continuare a far parte del cast di All Rise con la parte del giudice Lisa Benner, anche se per ora non è stato svelato alcun dettaglio sul modo in cui verrà coinvolta.

Che ne pensate della conferma dell’arrivo di Marg Helgenberger nel cast della stagione 2 di CSI: Vegas?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine