Paula Newsome ha commentato la cancellazione della serie CSI: Vegas da parte di CBS, annunciata il 20 aprile.

L’attrice, intervistata da TVLine, ha spiegato:

Attualmente la serie sta ottenendo un totale di 5,9 milioni di spettatori, con un aumento del 4% rispetto alla seconda stagione. Newsome ha sottolineato che i dati erano migliori rispetto a show di altri network che sono stati invece rinnovati, pur ammettendo che il business è davvero difficile e capisce quindi la scelta.

Paula ha sottolineato:

La verità è che parte di ciò che facciamo come attori è che alle volte dobbiamo aspettare nel corridoio tra un ruolo e l’altro, e si tratta di apprezzare il tempo trascorso in attesa. Prima di ottenere il ruolo di CSI: Vegas, due minuti prima di ricevere quella telefonata, non ne sapevo nulla! Prima di ricevere la chiamata per Spider-Man: No Way Home, non ne sapevo nulla! C’è sempre del tempo in attesa e la parte più importante è di apprezzare quel periodo, perché qualcosa è sempre in arrivo. Quindi bisogna assicurarsi che, quando si ha del tempo libero, lo si apprezzi. Viaggi, ti rilassi, ti alleni di più.