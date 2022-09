Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie CSI: Vegas è tornata Catherine Willows, interpretata da Marg Helgenberger.

Se non volete anticipazioni su quanto mostrato nella puntata andata in onda negli Stati Uniti, non proseguite ovviamente con la lettura!

Nell’episodio trasmesso giovedì sera da CBS i fan hanno visto il personaggio mentre si occupava di seguire come mentore giovani donne che vogliono avvicinarsi alla scienza forense e lavorava all’Eclipse Hotel. Catherine non era però soddisfatta dalla situazione e ha chiesto aiuto a Maxine (Paula Newsome), nella speranza di riavere il proprio lavoro.

Gil (William Petersen) e Sara (Jorja Fox) avevano per fortuna lasciato un vuoto non ancora colmato dopo essersene andati al termine della prima stagione. I due protagonisti, secondo quanto dichiarato nella serie, sono a bordo di una nave nell’area del Circolo Polare Artico.

Willows, dopo aver dichiarato che “Il lavoro è nel mio sangue”, viene messa immediatamente a indagare insieme a Joshua (Matt Lauria). I suoi colleghi, per alcuni strani comportamenti, iniziano a sospettare che ci sia un altro motivo alla base della sua decisione e, al termine della puntata, si scopre che la donna aveva aiutato una giovane studentessa chiamata Grace, che in precedenza aveva lavorato come ballerina in un night club, scomparsa ora nel nulla. Dopo tre settimane nessuno ha più avuto sue notizie e Catherine pensa che qualcuno nell’hotel stia coprendo quanto accaduto, ma non ne conosce il motivo.

Helgenberger ha dichiarato che avrebbe ripreso la parte solo se ci fosse stato un motivo che giustificasse sugli schermi la presenza di Catherine Willows:

Si tratta di un lavoro duro. Perché, alla sua età, Catherine vorrebbe tornare indietro? Quello per me era importante. Ne ho parlato più volte con lo showrunner Jason Tracey. Voglio realmente fare le cose nel modo giusto e lo abbiamo fatto.

L’attrice ha firmato un contratto della durata di solo un anno e non è ancora stato svelato se, e in che modo, CSI: Vegas continuerà la storia dei protagonisti.

Fonte: Deadline