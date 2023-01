Troy Kutsur, vincitore del premio Oscar grazie alla sua interpretazione nel film CODA, sarà una delle guest star della stagione 12 di Curb Your Enthusiasm.

L’attore, secondo le fonti di Variety, avrà il ruolo di se stesso e sarà un membro del golf club di Larry David.

Troy, recentemente, ha lavorato per il piccolo schermo in occasione di The Mandalorian, con una piccola apparizione con la parte di un Tusken Raider, e ha contribuito a creare il linguaggio dei segni usato in The Book of Boba Fett. Tra le sue partecipazioni a show televisivi ci sono anche quelle a Criminal Minds e Scrubs.

LEGGI – Curb Your Enthusiasm 11 doveva concludersi con un epilogo definitivo

HBO ha annunciato nel mese di agosto il rinnovo di Curb Your Enthusiasm per la dodicesima stagione. Larry David è creatore e protagonista dello show che non ha uno script e in cui il cast e le guest star improvvisano seguendo la narrazione ideata a grandi linee.

Nel cast ci sono anche Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn, e Ted Danson.

Che ne pensate della presenza di Troy Kutsur tra le guest star della dodicesima stagione di Curb Your Enthusiasm? Lasciate un commento!

Fonte: Variety