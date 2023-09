Alcune star di popolari serie come Better Call Saul e New Girl stanno mettendo all’asta premi unici per sostenere i membri delle troupe colpiti dagli scioperi in corso. Le proteste organizzate dalla parte della WGA e della SAG-AFTRA contro gli studi si concentrano su richieste di salari più alti, diritti residuali per lo streaming, stanze per sceneggiatori e regolamentazione dell’intelligenza artificiale nell’industria cinematografica e televisiva. L’asta su eBay è stata organizzata dalla Union Solidarity Coalition e offre premi che includono una cena con Bob Odenkirk e David Cross, videochiamate Zoom con le star di Manifest e un incontro con il cast principale di New Girl. Tutti i proventi saranno destinati a un fondo sanitario per i membri della troupe colpiti.

Al momento, lo sciopero degli sceneggiatori è in corso da 135 giorni, mentre quello degli attori è iniziato 61 giorni fa. Tutti i proventi dell’asta saranno destinati a un fondo di assistenza sanitaria per i membri della troupe i cui benefici sono a rischio a causa della durata degli scioperi.

L’asta su eBay sottolinea come sceneggiatori e attori abbiano bisogno di sostegno finanziario per continuare a scioperare contro gli studios dell’AMPTP. Oltre a quest’ultima asta e alle donazioni di sostenitori esterni ai sindacati, anche i grandi attori sono stati una fonte fondamentale di sostegno finanziario. Tra le star di Hollywood che hanno donato un milione di dollari o più per sostenere lo sciopero degli attori ci sono Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio e Hugh Jackman.

Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha avuto un forte impatto anche sugli studios AMPTP, che non sono più in grado di promuovere i film in uscita nell’industria. Ciò ha comportato una variazione sulle date di uscita di film come Dune: Part Two che è stato posticipato a marzo 2024 e Challengers che è stato posticipato ad aprile 2024. Questa strategia degli studios si basa sulla speranza che gli scioperi siano finiti quando queste grandi uscite saranno nelle sale.

Mentre il sostegno agli scioperi di Hollywood continua, questa ultima asta indica che entrambi gli scioperi potrebbero protrarsi per un periodo considerevole. Fino a quando non verranno avviate trattative in buona fede tra i sindacati in sciopero e l’AMPTP, sembra che non ci saranno progressi per nessuna delle due parti. Tuttavia, i premi offerti dalle star di Better Call Saul e New Girl potrebbero fornire un sostegno essenziale a coloro che partecipano allo sciopero, consentendo loro di continuare senza preoccuparsi dell’assistenza sanitaria.

