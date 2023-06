Dopo Ozark, Jason Bateman sarà protagonista di un’altra serie tv per Netflix intitolata Daddy Ball.

La serie sarà basata sull’articolo della rivista Esquire scritto da Gauvey Herbert nel 2021. “Daddy Ball” raccontava un incidente del 2010 in cui due padri di Long Island hanno spinto troppo oltre una rivalità sportiva giovanile, coinvolgendo sia le forze dell’ordine che la criminalità organizzata. Di seguito la sinossi:

Deciso a non seguire le orme del padre distaccato, Bobby Sanfilippo si ritrovò a fare esattamente l’opposto con suo figlio. È rimasto invischiato in un’epica rivalità tra papà nel baseball con un uomo di nome John Reardon che ha portato i giornali a chiamarlo “uno Steinbrenner della contea di Suffolk”, “gravemente malato” e uno dei peggiori papà nella storia degli sport giovanili. Inizia nel mondo del baseball della piccola lega e si espande in una guerra simile a BEEF tra due padri che agiscono come criminali di piccole dimensioni. Sia Sanfilippo che Reardon hanno una loro fedina penale, ma quello che è successo nell’estate del 2012 al Baseball Heaven definirà loro e le loro famiglie per sempre. Denunce di stalking, messaggi di testo minacciosi e un arresto ingiustificato in seguito, al centro di tutto, è una storia su ciò che i padri fanno per i loro figli.

“Daddy Ball” non sarà il titolo con cui la serie tv arriverà su Netflix, ma sarà una serie limitata di 8 episodi. Jason Bateman dirigerà e reciterà nella serie; Bateman sarà anche produttore esecutivo dello show insieme a Michael Costigan e David Klawans, per Aggregate. Non c’è ancora un periodo d’uscita.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili