Dahmer: banditi da eBay i costumi di Halloween ispirati alla serie

Mancano pochi giorni alla Notte di Halloween, e mentre gli americani (e non solo) si affrettano a decidere i travestimenti da indossare durante la notte delle streghe fioccano su eBay le proposte più disparate. E visto il successo di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer su Netflix in tutto il mondo, non stupisce (purtroppo) che qualche personaggio senza scrupoli abbia cercato di vendere dei costumi ispirati alla serie o al mostro di Milwaukee.

Il sito di e-commerce ha però rimosso tutti i costumi in vendita legati in qualche modo al serial killer, per evitare di essere associato a speculazioni in un momento in cui molto si polemizza sulla serie di Ryan Murphy, soprattutto tra i parenti delle vittime di Dahmer.

“Posso confermare che tutti questi oggetti sono banditi da eBay e vengono rimossi come regolamentato dalla Violence and Violent Criminal Policy,” ha riferito un portavoce dell’azienda a EW. “Sono oggetti proibiti dal nostro regolamento, non si tratta di una decisione recente o inedita”.

Su eBay è infatti vietato vendere oggetti che “promuovano o glorifichino la violenza nei confronti di animali o esseri umani,” inclusi “film, immagini o strumenti che contengono o affermano di contenere reali atti di violenza, stupro, esecuzione, tortura, scene del crimine, obitori, cadaveri o parti di cadaveri”. Ma la politica viene estesa anche a oggetti che possano essere associati ad atti criminali e violenti avvenuti nell’ultimo secolo.

Sebbene questo regolamento, come segnalato dal portavoce, sia stato implementato da tempo, c’è chi ha cercato di aggirarlo in questi giorni condividendo, per esempio, un paio di occhiali identici a quelli indossati da Dahmer, o una maschera di Evan Peters.

