Dale McRaven è morto il 5 settembre, lo sceneggiatore e co-creatore di Mork & Mindy aveva 83 anni.

La notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore dalla famiglia, rivelando che l’autore televisivo ha perso la vita mentre si trovava nella sua casa di Porter Ranch, California.

McRaven, in carriera, ha conquistato importanti premi per Mork & Mindy, la serie con star Robin Williams e Pam Dawber che aveva co-creato con Joe Glauberg e il regista Garry Marshall.

Lo sceneggiatore aveva poi ideato con Mark Lin-Baker e Bronson Pinchot un altro successo televisivo: Perfetti sconosciuti, sitcom andata in onda per otto stagioni su ABC.

McRaven aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Marshall, venendo assunto per far parte del team di autori di The Joey Bishop Show, lavorando poi per progetti come The Dick Van Dyke Show, The Old Couple, Gomer Pyle, Bill Dana e Hey Landlord. Tra gli show che ha prodotto ci sono poi The Partridge Family, Texas Wheelers, The Betty White Show e Angie.

Dale McRaven ha contribuito inoltre a scoprire talenti come Robin Williams, Pam Dawber, Mark Hamill, Gary Busey, Bronson Pinchot, Mark Linn-Baker, David Cassidy, Susan Dey, Danny Bonaduce.

Fonte: Deadline