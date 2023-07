Damon Lindelof sarà il mentore di uno scrittore emergente nell’ultimo concorso di sceneggiature per piloti televisivi di ScreenCraft.

Il produttore esecutivo di Lost e di Mrs. Davis incontrerà il vincitore del concorso, che di solito conta migliaia di candidature. Damon Lindelof sarà anche un odei giurati del concorso, le cui iscrizioni apriranno il 1 luglio e dureranno fino al 30 settembre.

Il concorso è stato concepito in collaborazione con l’Università della Georgia M.F.A. con i loro programmi dedicati a film, televisione e media digitali. Gli scrittori interessati a presentare i propri piloti possono farlo tramite Coverfly.

Partecipare non va contro le regole di sciopero WGA (al momento ancora in corso) poiché ScreenCraft ha parlato con il gruppo interessato e il suo team legale ha esaminato il concorso e ha confermato che è conforme alle regole di sciopero. I materiali non saranno condivisi con i giurati del settore fino al round finale, che si terrà a gennaio e ScreenCraft non condividerà materiali con le aziende colpite o i loro rappresentanti finché lo sciopero sarà in vigore.

