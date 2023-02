Damon Wayans e suo figlio saranno i protagonisti e autori di una nuova comedy di cui CBS ha ordinato la produzione del pilot.

I due hanno scritto il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, insieme a Kevin Hench (Last Man Standing).

La nuova serie ha come protagonista un leggendario conduttore radiofonico che ha da poco divorziato (Wayans). L’uomo si ritrova in difficoltà al lavoro quando viene assunta una nuova co-conduttrice, mentre a casa deve occuparsi del figlio adulto (Wayans Jr), un brillante sognatore che sta cercando di dare spazio alla propria passione mentre prova a diventare un padre e un marito responsabile.

CBS ha già ordinato la produzione dei pilot delle serie drammatiche Elsbeth, con star Carrie Preston, e Matlock con protagonista Kathy Bates.

Wayans Senior sembra così destinato a tornare sul piccolo schemo dopo aver recitato in My Wife and Kids, show che si è concluso nel 2005 dopo cinque stagioni trasmesse su ABC. Suo figlio, invece, recentemente aveva recitato in Happy Together.

Che ne pensate della scelta presa da CBS di ordinare il pilot ideato da Damon Wayans e suo figlio? Vi sembra un progetto interessante!

Fonte: Deadline