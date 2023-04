Dan Fogelman, dopo This Is Us, ha ideato una nuova serie il cui protagonista sarà Sterling K. Brown.

Il progetto di genere drammatico, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto per Hulu Originals e 20th Television.

Brown e Fogelman saranno coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con Jess Rosenthal e John Hoberg.

Sterling ha conquistato due Emmy per la sua interpretazione in This Is Us, serie in cui è stato Randall Pearson.

Tra i prossimi progetti dell’attore ci sarà il film Biosphere e la miniserie Washington Black, adattamento del romanzo scritto da Esi Edugyan.

Che ne pensate? Siete felici che Dan Fogelman tornerà a lavorare per la tv con una serie con star Sterling K. Brown?

Fonte: TheWrap