Daniel Brühl interpreterà Karl Lagerfeld nella serie biografica prodotta da Disney+

Daniel Brühl, dopo The Falcon and the Winter Soldier, tornerà sul piccolo schermo interpretando Karl Lagerfeld in una nuova serie prodotta da Disney+.

Il progetto si intitola Kaiser Karl e la progetto è prodotto da Gaumont. Le riprese sono in corso in Francia, Monaco e Italia.

Le sei puntate seguiranno l’ascesa di Karl Lagerfeld nel mondo della moda, nella Parigi degli anni ’70.

Nel 1972, a 38 anni, Karl Lagerfeld vuole diventare il più famoso stilista francese, nel periodo in cui Yves Saint Laurent regnava sovrano. Lagerfeld è poi diventato il responsabile e direttore creativo di Chanel, Fendi e della sua etichetta.

Al centro della trama ci sarà anche la rivalità con Pierre Bergé, partner di Yves Saint Laurent, e la sua storia d’amore con Jacques de Bascher.

Nel cast ci saranno anche Sunnyi Melles nella parte di Marlene Dietrich, Jeane Damas che sarà Paloma Picasso,Claire Laffut nei panni di Loulou de la Falaise e Paul Spera che interpreterà Andy Warhol.

Tra i protagonisti anche Théodore Pellerin che sarà Jacques de Bascher, Arnaud Valois nei panni di Yves Saint Lauren, Alex Lutz che interpreta Pierre Bergé, e Agnès Jaoui nei panni di Gaby Aghion, che ha fondato il marchio Chloé.

La serie sarà diretta da Jerome Salle (episodi 1, 2 e 6) e Audrey Estrougo (3, 4 e 5).

La sceneggiatura è stata scritta da Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué, che ha scritto la biografia alla base del progetto.

A occuparsi degli script anche Dominique Baumard, Jennifer Have e Nathalie Hartzeberg.

Che ne pensate della scelta di Daniel Brühl per il ruolo di Karl Lagerfeld? Lasciate un commento!

Fonte: Variety