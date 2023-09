Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere dopo essere stato ritenuto colpevole di violenza sessuale.

L’ex star di That ’70s Show era presente in aula nel momento in cui il giudice Charlaine Olmedo ha pronunciato la sentenza e ha deciso di non rilasciare dichiarazioni rivolgendosi alla corte, mentre aveva parlato a lungo con l’avvocato difensore Phillip Cohen.

Il giudice ha assegnato a Masterson il massimo della pena ed è stato accompagnato in prigione, per iniziare a scontare la sua pena. La moglie di Danny, Bijou Phillips, e altri membri della sua famiglia, secondo quanto riportato dai media, hanno pianto silenziosamente mentre si trovavano in tribunale.

Masterson è stato considerato colpevole di due stupri avvenuti venti anni fa e ha 60 giorni per fare appello.

L’attore era stato arrestato nel 2020 per delle violenze che sono avvenute nel 2001 e nel 2003 nella sua casa di Hollywood Hills. La star del piccolo schermo si è sempre proclamato innocente, sostenendo che i rapporti fossero stati consensuali.

Durante il processo si è inoltre affrontato il ruolo avuto dalla Chiesa di Scientology nel coprire i crimini e punire le vittime di violenza sessuale.

Fonte: Deadline