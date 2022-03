si aggiunge alla lista di chi vorrebbe venisse realizzata unadiDopo il protagonista Charlie Cox e lo showrunner Steven DeKnight , l’interprete di Karen Page ha condiviso la sua speranza di tornare sul set della serie Marvel ora che è passata tra le fila di Disney+.

Woll, intervistata dal sito Den of Geek, ha dichiarato:

Riprenderei con gioia, immediatamente, il ruolo di Karen. Ovviamente vorrei che fosse la cosa giusta, non vorrei che si realizzasse qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo realizzato. Tornerei perché voglio di nuovo avere a che fare con Matt Murdock, con Frank Castle. Voglio rivedere questi personaggi.

L’attrice ha sottolineato:

Anche se sono rimasta in contatto con gli umani, persino i personaggi sono delle persone affascinanti.

Deborah ha ribadito:

Si tratta di una cosa strana perché essendo un attore hai un rapporto con dei personaggi inventati. Quello è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è creare un rapporto genuino con qualcosa che non esiste e ha degli effetti su di te. Quella è la parte più difficile. Quindi la mia risposta alla domanda su un possibile ritorno di Daredevil è: se dovessero chiamare, sono qui pronta ad ascolatarli.

I fan da tempo sperano nella realizzazione di una quarta stagione della serie con star Charlie Cox nel ruolo di Daredevil e l’apparizione dell’attore in Spider-Man: No Way Home ha alimentato le loro speranze.

Per ora Marvel non ha rivelato quali sono i progetti legati ai personaggi e non resta che attendere per scoprire se si potrà realmente assistere al reboot del progetto.

